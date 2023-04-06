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Кувыркина Екатерина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1854

Сын: Кувыркин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.1488 лист 23об-24, запись 73)
Рождение ребёнка
15.12.1859

Сын: Кувыркин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

вотчина наследниц Яковлевых села Великого
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.8 д.235, лист 78об-79, запись 8)
Рождение ребёнка
?.12.1859

Сын: Кувыркин Васильевич

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.05.1862

Сын: Кувыркин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 21 об, запись 4
Рождение ребёнка
22.11.1864

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 37 , запись 7
Рождение ребёнка
16.02.1867

Сын: Кувыркин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 57об, запись 2
Рождение ребёнка
05.05.1869

Сын: Яков Васильевич Иаков Васильевич

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 72 запись 8
Рождение ребёнка
06.04.1872

Сын: Кувыркин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.05.1876

Сын: Кувыркин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проверить Мария Васильева

Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Василий Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.09.1891
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | Смерть в возрасте 59 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.15об-16, запись 3
Похороны
18.09.1891
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 59 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.15об-16, запись 3Погребение совершал священник Федор Смирнов с псаломщиком Иваном Шишаковым на кладбище означенной церкви. ГКУ ЯО ГАЯО ф.23... Показать все
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