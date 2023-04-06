Кувыркина Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти15.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1854
Сын: Кувыркин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.1488 лист 23об-24, запись 73)
Рождение ребёнка
15.12.1859
Сын: Кувыркин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
вотчина наследниц Яковлевых села Великого
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.8 д.235, лист 78об-79, запись 8)
Рождение ребёнка
?.12.1859
Сын: Кувыркин Васильевич
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
11.05.1862
Сын: Кувыркин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 21 об, запись 4
Рождение ребёнка
22.11.1864
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 37 , запись 7
Рождение ребёнка
16.02.1867
Сын: Кувыркин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 57об, запись 2
Рождение ребёнка
05.05.1869
Сын: Яков Васильевич Иаков Васильевич
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 72 запись 8
Рождение ребёнка
06.04.1872
Сын: Кувыркин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
07.05.1876
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проверить Мария Васильева
Отец ребёнка: Кувыркин Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1891
Причина смерти: от чахотки | Смерть в возрасте 59 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.15об-16, запись 3
Похороны
18.09.1891
Смерть в возрасте 59 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.15об-16, запись 3Погребение совершал священник Федор Смирнов с псаломщиком Иваном Шишаковым на кладбище означенной церкви. ГКУ ЯО ГАЯО ф.23... Показать все