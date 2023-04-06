Кувыркин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувыркин Алексей Васильевич

Кувыркин Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.02.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1828 и 1830 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1867

Отец: Кувыркин Василий Михайлов

Мать: Кувыркина Екатерина Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 57об, запись 2
Крещение
18.02.1867
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Василий Михайлов Кувыркин и законная жена его Екатерина Алексеева. Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Василий Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close