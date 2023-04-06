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(Кувыркина) Екатерина Васильева

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1828 и 1830 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1864

Отец: Кувыркин Василий Михайлов

Мать: Кувыркина Екатерина Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 37 , запись 7
Крещение
22.11.1864
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Василий Михайлов Кувыркин и законная жена его Екатерина Алексеева. Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Василий Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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