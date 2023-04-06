(Кувыркина) Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения22.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1864
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 37 , запись 7
Крещение
22.11.1864
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Василий Михайлов Кувыркин и законная жена его Екатерина Алексеева. Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Василий Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно