Ланской Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланской Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

06.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Ланской Иван Тихонович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.11.2021
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