Ланской Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
Дата смерти06.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Ланской Иван Тихонович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.11.2021