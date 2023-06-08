Ланской Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти08.06.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1964
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
08.06.2023