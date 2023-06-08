Ланской Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланской Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

08.06.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Ланской Михаил Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
08.06.2023
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