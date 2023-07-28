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Золото Алексей Феофанович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1887

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-52,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр 53
Крещение
18.03.1887
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-53,м/к-1887г.лист-52,зап.17. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгий Кочкин Феофан Марифу,Мария Дмитриевна Марифу
Смерть
Неизвестно