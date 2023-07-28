Золото Алексей Феофанович
Место рождения
Дата рождения17.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1887
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-52,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр 53
Крещение
18.03.1887
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-53,м/к-1887г.лист-52,зап.17. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгий Кочкин Феофан Марифу,Мария Дмитриевна Марифу
Смерть
Неизвестно