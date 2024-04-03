Исаев Ххх Серафим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 24.03.1930
Рождение ребёнка
25.03.1933
Сын: Исаев Николай Серафимович
Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1936
Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
04.03.1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
31.01.1949
Рождение ребёнка
10.01.1952
Смерть
Неизвестно