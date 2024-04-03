Исаев Ххх Серафим Михайлович 07.08.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исаев Ххх Серафим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1933 г.р.
Около 1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
25.03.1933

Сын: Исаев Николай Серафимович

Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Исаев Павел Серафимович

Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
04.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
31.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
10.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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