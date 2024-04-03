Исаев Николай Серафимович 25.03.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исаев Николай Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1933

Отец: Исаев Ххх Серафим Михайлович

Мать: Исаева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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