Исаева Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 24.03.1930
Рождение ребёнка
25.03.1933
Сын: Исаев Николай Серафимович
Отец ребёнка: Исаев Ххх Серафим Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1936
Отец ребёнка: Исаев Ххх Серафим Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
31.01.1949
Рождение ребёнка
10.01.1952
Смерть
Неизвестно