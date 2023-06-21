Задорожный Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1974
Рождение ребёнка
25.04.1998
Сын: Задорожный Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Задорожная Наталья Олеговна
Рождение ребёнка
03.05.2000
Сын: Задорожный Руслан Вячеславович
Мать ребёнка: Задорожная Наталья Олеговна
Рождение ребёнка
17.11.2004
Дочь: Задорожная Алиса Вячеславовна
Мать ребёнка: Задорожная Наталья Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно