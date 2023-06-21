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Задорожный Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1974

Отец: Крылов Виктор Петрович

Мать: Задорожная Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
25.04.1998

Сын: Задорожный Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Задорожная Наталья Олеговна

Рождение ребёнка
03.05.2000

Сын: Задорожный Руслан Вячеславович

Мать ребёнка: Задорожная Наталья Олеговна

Рождение ребёнка
17.11.2004

Дочь: Задорожная Алиса Вячеславовна

Мать ребёнка: Задорожная Наталья Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Наталья Олеговна