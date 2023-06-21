Крылов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Виктор Петрович

Крылов Виктор Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1948

Отец: Крылов Петр Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.05.1971

Жена: Задорожная Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
24.12.1971

Сын: Крылов Петр Викторович

Мать ребёнка: Задорожная Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
09.04.1974

Сын: Задорожный Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Задорожная Татьяна Александровна

Бракосочетание
22.06.1979

Жена: Крылова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1980

Сын: Крылов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Крылова Нина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close