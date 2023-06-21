Крылов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1948
Отец: Крылов Петр Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.05.1971
Рождение ребёнка
24.12.1971
Мать ребёнка: Задорожная Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
09.04.1974
Сын: Задорожный Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Задорожная Татьяна Александровна
Бракосочетание
22.06.1979
Жена: Крылова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1980
Сын: Крылов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Крылова Нина Васильевна