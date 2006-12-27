Крылов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1916
Дата смерти27.12.2006
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1916
Рождение ребёнка
21.06.1948
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1950
Дочь: Улимова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.1952
Дочь: Попова Галина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1956
Сын: Крылов Александр Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.2006