Крылов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Петр Васильевич

Крылов Петр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1916

Дата смерти

27.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1916

Отец: Крылов Василий Никитовач

Мать: Крылова Александра Гордеевна

Рождение ребёнка
21.06.1948

Сын: Крылов Виктор Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1950

Дочь: Улимова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.05.1952

Дочь: Попова Галина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1956

Сын: Крылов Александр Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.12.2006