Задорожная Наталья Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадорожная Наталья Олеговна

Задорожная Наталья Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
25.04.1998

Сын: Задорожный Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: Задорожный Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
03.05.2000

Сын: Задорожный Руслан Вячеславович

Отец ребёнка: Задорожный Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
17.11.2004

Дочь: Задорожная Алиса Вячеславовна

Отец ребёнка: Задорожный Вячеслав Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.