Суворова (Фомичева) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1920
Дата смерти08.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1920
Бракосочетание
22.09.1945
Рождение ребёнка
24.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суворов Николай Павлович
Рождение ребёнка
16.03.1948
Сын: Суворов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Суворов Николай Павлович
Смерть
08.11.1988