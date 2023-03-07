Суворова (Фомичева) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Фомичева) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

03.02.1920

Дата смерти

08.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1920

Отец: Фомичев Тимофей Спиридонович

Мать: Фомичева Пелагея Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
22.09.1945

Муж: Суворов Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1948

Сын: Суворов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Суворов Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.11.1988
Москва, город федерального значения Москва
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