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Демченков Дементий Яковлев

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Место рождения

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Демченков Яков Дементьев

Мать: ?

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Демченков Афанасий Дементьев

Мать ребёнка: Демченкова Дарья Дмитриева

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Устинья Дементьева

Мать ребёнка: Демченкова Дарья Дмитриева

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Демченков Дмитрий Дементьев

Мать ребёнка: Демченкова Дарья Дмитриева

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Демченков Мефодий Дементьев

Мать ребёнка: Демченкова Дарья Дмитриева

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1839
Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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