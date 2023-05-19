Демченков Дементий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Демченков Яков Дементьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Демченков Афанасий Дементьев
Мать ребёнка: Демченкова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Устинья Дементьева
Мать ребёнка: Демченкова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Демченков Дмитрий Дементьев
Мать ребёнка: Демченкова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Демченков Мефодий Дементьев
Мать ребёнка: Демченкова Дарья Дмитриева
Смерть
1839