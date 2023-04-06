Демченков Дмитрий Дементьев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Дмитриева
Мать ребёнка: Дарья Евдокимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Демченков А?
Мать ребёнка: Дарья Евдокимова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Демченков Тимофей Дмитриев
Мать ребёнка: Дарья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Евдокимова
Смерть
Неизвестно