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Демченков Дмитрий Дементьев

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Место рождения

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Демченков Дементий Яковлев

Мать: Демченкова Дарья Дмитриева

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Дмитриева

Мать ребёнка: Дарья Евдокимова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Демченков А?

Мать ребёнка: Дарья Евдокимова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Демченков Тимофей Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Евдокимова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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