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Куприянов Иван Ефимович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

06.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1884 ст.

Отец: Куприянов Ефим Феофилактович

Мать: Куприянова (Емельянова) Анисья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: д.Закрутье Андрей Старостин и с. Глубокого, крестьянина Якова Ивановича Емельянова, жена Матрона Григорьевна.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова Татьяна Степановна

Бракосочетание
16.08.1904 ст.

Жена: Куприянова Татьяна Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Поручители: по жениху-сельца Яковлевского, Федор Семенович Селезнев, д.Степановки, Игнат Захарович Юшин. по невесте: сельца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и сельца Коровино, Алексей Трофимо... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.

Сын: Куприянов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1907 ст.

Сын: Куприянов Николай Иванович

Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: сельца Яковлевского, крестьянина Василия Степановича Петрушина жена Пелагея Ефимовна.
Рождение ребёнка
25.04.1910 ст.

Сын: Куприянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов и сельца Яковлевского Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
06.10.1911 ст.

Дочь: Куприянова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: сельца Яковлевского, Федор Семенович Селезнев и Анастасия Ефимовна Куприянова.
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.

Сын: Куприянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов и сельца Яковлевского Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.

Дочь: Куприянова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Куприянов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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