Куприянов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения06.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
06.09.1884 ст.
Восприемники: д.Закрутье Андрей Старостин и с. Глубокого, крестьянина Якова Ивановича Емельянова, жена Матрона Григорьевна.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.08.1904 ст.
Поручители: по жениху-сельца Яковлевского, Федор Семенович Селезнев, д.Степановки, Игнат Захарович Юшин. по невесте: сельца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и сельца Коровино, Алексей Трофимо... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.
Сын: Куприянов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
09.12.1907 ст.
Сын: Куприянов Николай Иванович
Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна
Восприемники: сельца Яковлевского, крестьянина Василия Степановича Петрушина жена Пелагея Ефимовна.
Рождение ребёнка
25.04.1910 ст.
Сын: Куприянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов и сельца Яковлевского Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
06.10.1911 ст.
Дочь: Куприянова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна
Восприемники: сельца Яковлевского, Федор Семенович Селезнев и Анастасия Ефимовна Куприянова.
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.
Сын: Куприянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов и сельца Яковлевского Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.
Дочь: Куприянова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Куприянов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Куприянова Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно