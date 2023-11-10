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Куприянова Татьяна Степановна

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
16.08.1904 ст.

Муж: Куприянов Иван Ефимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Поручители: по жениху-сельца Яковлевского, Федор Семенович Селезнев, д.Степановки, Игнат Захарович Юшин. по невесте: сельца Яковлевского, Василий Степанович Петрушин и сельца Коровино, Алексей Трофимо... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.

Сын: Куприянов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Куприянов Иван Ефимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1907 ст.

Сын: Куприянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Куприянов Иван Ефимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: сельца Яковлевского, крестьянина Василия Степановича Петрушина жена Пелагея Ефимовна.
Рождение ребёнка
25.04.1910 ст.

Сын: Куприянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Куприянов Иван Ефимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов и сельца Яковлевского Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
06.10.1911 ст.

Дочь: Куприянова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Куприянов Иван Ефимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: сельца Яковлевского, Федор Семенович Селезнев и Анастасия Ефимовна Куприянова.
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.

Сын: Куприянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Куприянов Иван Ефимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов и сельца Яковлевского Пелагея Ефимовна Петрушина (Куприянова)
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.

Дочь: Куприянова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Куприянов Иван Ефимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: д.Должикова, Иван Степанович Мартинов.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Куприянов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Куприянов Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприянов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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