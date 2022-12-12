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Игнат Васильев

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1840
переведен в № 27 из № 9 д. Осиновка
Бракосочетание
28.10.1856

Жена: Евдокия Борисова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1860

Сын: Павел Игнатов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1872

Сын: Кузьма Игнатов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1876

Дочь: Ксения Игнатова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1879

Дочь: Мария Игнатова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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