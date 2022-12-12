Игнат Васильев
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1840
переведен в № 27 из № 9 д. Осиновка
Бракосочетание
28.10.1856
Жена: Евдокия Борисова
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1860
Сын: Павел Игнатов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
28.10.1872
Сын: Кузьма Игнатов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
18.01.1876
Дочь: Ксения Игнатова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
01.04.1879
Дочь: Мария Игнатова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно