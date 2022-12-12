Евдокия Борисова
Место рождения
Дата рождения01.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1837
Отец: Борис Карпов
Мать: Ксения Моисеева
Крещение
01.02.1837
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1856
Муж: Игнат Васильев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1860
Сын: Павел Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Васильев
Рождение ребёнка
28.10.1872
Сын: Кузьма Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1876
Дочь: Ксения Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1879
Дочь: Мария Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно