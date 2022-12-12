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Евдокия Борисова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1837

Отец: Борис Карпов

Мать: Ксения Моисеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
01.02.1837
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1856

Муж: Игнат Васильев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1860

Сын: Павел Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Васильев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1872

Сын: Кузьма Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Васильев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1876

Дочь: Ксения Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Васильев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1879

Дочь: Мария Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Васильев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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