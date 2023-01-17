Павел Игнатов
Место рождения
Дата рождения15.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1860
Отец: Игнат Васильев
Мать: Евдокия Борисова
Крещение
15.01.1860
Бракосочетание
22.10.1879
Жена: Ефросинья Маркова
Рождение ребёнка
09.04.1881
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Ефросинья Маркова
Рождение ребёнка
15.05.1882
Сын: Федор Павлов
Мать ребёнка: Ефросинья Маркова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно