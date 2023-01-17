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Павел Игнатов

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1860

Отец: Игнат Васильев

Мать: Евдокия Борисова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
15.01.1860
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Ефросинья Маркова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1881

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Ефросинья Маркова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Федор Павлов

Мать ребёнка: Ефросинья Маркова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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