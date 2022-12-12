Фаттахов Тази (Тажитдин) Фаттахович
Место рождения
Дата рождения20.04.1906
Дата смерти21.02.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1906
Отец: Фаттахутдин
Рождение ребёнка
1935
Сын: Фаттахов Мударис Тазитдинович
Мать ребёнка: Шамсумухаметова Мусалия Шамсумухаметовна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Фаттахова Мусаллия Тазитдиновна
Мать ребёнка: Шамсумухаметова Мусалия Шамсумухаметовна
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Сафина Файруза Сафиуловна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Сафина Файруза Сафиуловна
Рождение ребёнка
02.02.1957
Мать ребёнка: Сафина Файруза Сафиуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
21.02.1973