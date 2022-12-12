Фаттахов Тази (Тажитдин) Фаттахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахов Тази (Тажитдин) Фаттахович

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Место рождения

Старокатаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.04.1906

Дата смерти

21.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1906

Отец: Фаттахутдин

Мать: Сарвисафа Мухамадзариф кызы

Старокатаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Фаттахов Мударис Тазитдинович

Мать ребёнка: Шамсумухаметова Мусалия Шамсумухаметовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Фаттахова Мусаллия Тазитдиновна

Мать ребёнка: Шамсумухаметова Мусалия Шамсумухаметовна

Бракосочетание
1940

Жена: Шамсумухаметова Мусалия Шамсумухаметовна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Фаттахов Ильдус Тазиевич

Мать ребёнка: Сафина Файруза Сафиуловна

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Сын: Фаттахов Рустам Тазиевич

Мать ребёнка: Сафина Файруза Сафиуловна

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1957

Сын: Тазиев Мулланур Тазиевич

Мать ребёнка: Сафина Файруза Сафиуловна

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафина Файруза Сафиуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
21.02.1973
Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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