Шамсумухаметова Мусалия Шамсумухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсумухаметова Мусалия Шамсумухаметовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Фаттахов Мударис Тазитдинович

Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Фаттахова Мусаллия Тазитдиновна

Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович

Бракосочетание
1940

Муж: Фаттахов Тази Фаттахович

Смерть
1942
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