Шамсумухаметова Мусалия Шамсумухаметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Фаттахов Мударис Тазитдинович
Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Фаттахова Мусаллия Тазитдиновна
Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович
Бракосочетание
1940
Смерть
1942