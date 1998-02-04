Сафина Файруза Сафиуловна
Место рождения
Дата рождения17.03.1917
Дата смерти04.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1917
Отец: Сафиулла
Мать: Бибинафиса
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович
Рождение ребёнка
02.02.1957
Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1998