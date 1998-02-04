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Сафина Файруза Сафиуловна

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Место рождения

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.03.1917

Дата смерти

04.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1917

Отец: Сафиулла

Мать: Бибинафиса

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950

Сын: Фаттахов Ильдус Тазиевич

Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Сын: Фаттахов Рустам Тазиевич

Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1957

Сын: Тазиев Мулланур Тазиевич

Отец ребёнка: Фаттахов Тази Фаттахович

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаттахов Тази Фаттахович

Смерть
04.02.1998
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