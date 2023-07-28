Барамикова Пелагея
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барамиков Александр Семёнович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Барамиков Александр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барамиков Леонид Александрович
Отец ребёнка: Барамиков Александр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010