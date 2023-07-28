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Барамикова Пелагея

Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барамиков Александр Семёнович

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Барамиков Александр Семёнович

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барамиков Леонид Александрович

Отец ребёнка: Барамиков Александр Семёнович

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барамиков Александр Семёнович

Смерть
2010