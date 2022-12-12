Гавриков Антон Никифорович
Место рождения
Дата рождения1885 или 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 или 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906 или 1907
Рождение ребёнка
15.05.1908
Дочь: Гаврикова Пелагея (Полина) Антоновна
Мать ребёнка: Гаврикова Домна Мамоновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анисья Антоновна
Мать ребёнка: Гаврикова Домна Мамоновна
Рождение ребёнка
13.03.1912
Мать ребёнка: Гаврикова Домна Мамоновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дьякова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Гаврикова Домна Мамоновна
Смерть
Неизвестно