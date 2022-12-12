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Гавриков Антон Никифорович

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Место рождения

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1885 или 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 или 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1906 или 1907

Жена: Гаврикова Домна Мамоновна

Рождение ребёнка
15.05.1908

Дочь: Гаврикова Пелагея (Полина) Антоновна

Мать ребёнка: Гаврикова Домна Мамоновна

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анисья Антоновна

Мать ребёнка: Гаврикова Домна Мамоновна

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Гавриков Ефим Антонович

Мать ребёнка: Гаврикова Домна Мамоновна

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дьякова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Гаврикова Домна Мамоновна

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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