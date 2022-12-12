Гаврикова (Денькова) Домна Мамоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти15.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Деньков Мамон Никитович
Мать: Денькова Татьяна
Бракосочетание
1906 или 1907
Рождение ребёнка
15.05.1908
Дочь: Гаврикова Пелагея (Полина) Антоновна
Отец ребёнка: Гавриков Антон Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анисья Антоновна
Отец ребёнка: Гавриков Антон Никифорович
Рождение ребёнка
13.03.1912
Отец ребёнка: Гавриков Антон Никифорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дьякова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Гавриков Антон Никифорович
Смерть
15.12.1965
Липецк, город Липецк, Липецкая область