Гаврикова (Денькова) Домна Мамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Денькова) Домна Мамоновна

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Место рождения

Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

15.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Деньков Мамон Никитович

Мать: Денькова Татьяна

Шапорева-Буда, Пирянская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
1906 или 1907

Муж: Гавриков Антон Никифорович

Рождение ребёнка
15.05.1908

Дочь: Гаврикова Пелагея (Полина) Антоновна

Отец ребёнка: Гавриков Антон Никифорович

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анисья Антоновна

Отец ребёнка: Гавриков Антон Никифорович

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Гавриков Ефим Антонович

Отец ребёнка: Гавриков Антон Никифорович

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дьякова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Гавриков Антон Никифорович

Богдановка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.12.1965
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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