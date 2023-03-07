Пушкарева (Астраханцова) Стефанида Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарева (Астраханцова) Стефанида Антонова

Пушкарева (Астраханцова) Стефанида Антонова

avatar

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Между 1818 и 1823

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Астраханцов Антон Елисеев

Мать: Астраханцева Мавра Григорьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1800

Муж: Пушкарев Козьма Кириллов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Пушкарев (астраханцов) Петр (Трофимов)

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1805 ст.

Дочь: Феодосия Кузьмина

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Христина Кузьмина

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Пушкарев Федор Кузьмин

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1814 ст.

Сын: Пушкарев Тит Кузьмин

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татьяна Кузьмина

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Козьма Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1818 и 1823
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close