Пушкарева (Астраханцова) Стефанида Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиМежду 1818 и 1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Бракосочетание
1800
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Пушкарев (астраханцов) Петр (Трофимов)
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Рождение ребёнка
26.05.1805 ст.
Дочь: Феодосия Кузьмина
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Христина Кузьмина
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Рождение ребёнка
02.04.1814 ст.
Сын: Пушкарев Тит Кузьмин
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Кузьмина
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1818 и 1823