Астраханцева Мавра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Мавра Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Астраханцов Филимон Антонов

Отец ребёнка: Астраханцов Антон Елисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Пушкарева Стефанида Антонова

Отец ребёнка: Астраханцов Антон Елисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Антон Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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