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Блинов Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Блинов Семен Лукьянович

Мать: Блинова Евдокия Деевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Блинов Петр Иванович

Мать ребёнка: Блинова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Блинов Илья Иванович

Мать ребёнка: Блинова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Блинова Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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