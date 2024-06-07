Блинов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Блинов Семен Лукьянович
Мать: Блинова Евдокия Деевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Блинов Петр Иванович
Мать ребёнка: Блинова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Блинов Илья Иванович
Мать ребёнка: Блинова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Блинова Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно