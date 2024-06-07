Блинов Семен Лукьянович 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блинов Семен Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Блинов Лукьян Самсонович

Мать: Блинова Устинья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Деевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Блинов Иван Семенович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Деевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Блинова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Деевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Блинова Аксинья Семеновна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Деевна

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Блинов Федор Семенович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Деевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
1805

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