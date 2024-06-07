Блинов Семен Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Евдокия Деевна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Деевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Блинова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Деевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Блинова Аксинья Семеновна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Деевна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Деевна
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
1805