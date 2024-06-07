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Блинов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Блинов Иван Семенович

Мать: Блинова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Блинов Харитон Петрович

Мать ребёнка: Блинова Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Блинова Александра Петровна

Мать ребёнка: Блинова Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Блинова Зиновья Петровна

Мать ребёнка: Блинова Варвара Григорьева

Смерть
Неизвестно

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