Блинов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Блинова Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Блинова Александра Петровна
Мать ребёнка: Блинова Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Блинова Зиновья Петровна
Мать ребёнка: Блинова Варвара Григорьева
Смерть
Неизвестно