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Шашера Степан Григорьевич

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Шашера Григорий Матвеевич

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1870 ст.

Жена: Шашера Анна Евдокимовна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1871 ст.

Сын: Шашера Григорий Степанович

Мать ребёнка: Шашера Анна Евдокимовна

Шатёр, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1873 ст.

Дочь: Шашера Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Шашера Анна Евдокимовна

Шатёр, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1875 ст.

Сын: Шашера Филимон Степанович

Мать ребёнка: Шашера Анна Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1879 ст.

Дочь: Большаченко Ирина Степановна

Мать ребёнка: Шашера Анна Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1882 ст.

Дочь: Шашера Дарья Степановна

Мать ребёнка: Шашера Анна Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.

Дочь: Самодеенко Мария Степановна

Мать ребёнка: Шашера Анна Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.

Сын: Шашера Михаил Степанович

Мать ребёнка: Шашера Анна Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1892 ст.

Сын: Шашера Иван Степанович

Мать ребёнка: Шашера Анна Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно