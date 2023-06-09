Шашера Анна Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1870 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1871 ст.
Сын: Шашера Григорий Степанович
Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич
Шатёр, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1873 ст.
Дочь: Шашера Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич
Шатёр, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1875 ст.
Сын: Шашера Филимон Степанович
Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1879 ст.
Дочь: Большаченко Ирина Степановна
Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
06.03.1882 ст.
Дочь: Шашера Дарья Степановна
Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.
Дочь: Самодеенко Мария Степановна
Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
19.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно