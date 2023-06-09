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Шашера Анна Евдокимовна

Место рождения

Белое, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
25.01.1870 ст.

Муж: Шашера Степан Григорьевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1871 ст.

Сын: Шашера Григорий Степанович

Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич

Шатёр, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1873 ст.

Дочь: Шашера Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич

Шатёр, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1875 ст.

Сын: Шашера Филимон Степанович

Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1879 ст.

Дочь: Большаченко Ирина Степановна

Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1882 ст.

Дочь: Шашера Дарья Степановна

Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.

Дочь: Самодеенко Мария Степановна

Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.

Сын: Шашера Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1892 ст.

Сын: Шашера Иван Степанович

Отец ребёнка: Шашера Степан Григорьевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно