Большаченко (Шашера) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаченко (Шашера) Ирина Степановна

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Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.09.1879 ст.

Дата смерти

10.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1879 ст.

Отец: Шашера Степан Григорьевич

Мать: Шашера Анна Евдокимовна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Большаченко Григорий Матвеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1901 ст.

Сын: Большаченко Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1903 ст.

Сын: Большаченко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1905 ст.

Дочь: Большаченко Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1907 ст.

Сын: Большаченко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.

Сын: Большаченко Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.05.1957
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область