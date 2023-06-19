Большаченко (Шашера) Ирина Степановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1879 ст.
Дата смерти10.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1879 ст.
Отец: Шашера Степан Григорьевич
Мать: Шашера Анна Евдокимовна
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1901 ст.
Сын: Большаченко Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
26.09.1903 ст.
Сын: Большаченко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
25.09.1905 ст.
Дочь: Большаченко Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
27.07.1907 ст.
Сын: Большаченко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
15.07.1912 ст.
Сын: Большаченко Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Большаченко Григорий Матвеевич
Смерть
10.05.1957