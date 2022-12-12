Овчинникова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Овчинников Антон Семенович
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Овчинников Михаил Семенович
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Овчинникова Феня Семёновна
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Овчинников Иван Семенович
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Овчинников Василий Семенович
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Захар Семенович
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Митрофан Семенович
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Трофим Семенович
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Семен Семенович
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно