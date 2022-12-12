Овчинникова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Овчинников Антон Семенович

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Овчинников Михаил Семенович

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Овчинникова Феня Семёновна

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Овчинников Иван Семенович

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Овчинников Василий Семенович

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Захар Семенович

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Митрофан Семенович

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Трофим Семенович

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Семен Семенович

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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