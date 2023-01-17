Овчинников Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Овчинников Антон Семенович

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Овчинников Михаил Семенович

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Овчинникова Феня Семёновна

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Рождение ребёнка
1925

Сын: Овчинников Иван Семенович

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Рождение ребёнка
1927

Сын: Овчинников Василий Семенович

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Семен Семенович

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Трофим Семенович

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Митрофан Семенович

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Захар Семенович

Мать ребёнка: Овчинникова Марина

Смерть
Неизвестно
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