Овчинников Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Овчинников Антон Семенович
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Овчинников Михаил Семенович
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Овчинникова Феня Семёновна
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Овчинников Иван Семенович
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Рождение ребёнка
1927
Сын: Овчинников Василий Семенович
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Семен Семенович
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Трофим Семенович
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Митрофан Семенович
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Захар Семенович
Мать ребёнка: Овчинникова Марина
Смерть
Неизвестно