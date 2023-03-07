Козловъ Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозловъ Георгий

Козловъ Георгий

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.01.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1861

Отец: Козловъ Кононъ

Мать: Козлова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1892

Сын: Козловъ Николай

Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Любимова Любовь

Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Козловъ Василий

Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Козловъ Александръ

Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1904

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Агриппина Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close