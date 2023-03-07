Козловъ Георгий
Место рождения
Дата рождения06.01.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1861
Отец: Козловъ Кононъ
Мать: Козлова Ольга
Рождение ребёнка
03.03.1892
Сын: Козловъ Николай
Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Любимова Любовь
Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
27.12.1897
Сын: Козловъ Василий
Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
07.03.1902
Сын: Козловъ Александръ
Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
11.01.1904
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Козлова Агриппина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно