Козлова Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1892

Сын: Козловъ Николай

Отец ребёнка: Козловъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Любимова Любовь

Отец ребёнка: Козловъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Козловъ Василий

Отец ребёнка: Козловъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Козловъ Александръ

Отец ребёнка: Козловъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1904

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Козловъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Георгий

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