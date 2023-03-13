Козлова Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1892
Сын: Козловъ Николай
Отец ребёнка: Козловъ Георгий
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Любимова Любовь
Отец ребёнка: Козловъ Георгий
Рождение ребёнка
27.12.1897
Сын: Козловъ Василий
Отец ребёнка: Козловъ Георгий
Рождение ребёнка
07.03.1902
Сын: Козловъ Александръ
Отец ребёнка: Козловъ Георгий
Рождение ребёнка
11.01.1904
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Козловъ Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Георгий