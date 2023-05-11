Козлова (Мошкова) Ольга
Место рождения
Дата рождения09.07.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842
Отец: Мошковъ Корнила
Мать: Мошкова Гликерия Иванова
Бракосочетание
24.01.1860
Муж: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
06.01.1861
Сын: Козловъ Георгий
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
07.02.1863
Сын: Козловъ Федоръ
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
23.05.1864
Дочь: Гудомарова Елена
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
27.03.1867
Сын: Козловъ Иванъ
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
03.10.1869
Сын: Козловъ Алексей
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
10.12.1871
Сын: Козловъ Степанъ
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
20.04.1874
Дочь: Козлова Александра
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
ГАОО, Ф.173,оп.16, д.1189
Рождение ребёнка
19.11.1875
Сын: Козловъ Григорий
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
20.02.1884
Сын: Козловъ Василий
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловъ Иванъ
Отец ребёнка: Козловъ Кононъ