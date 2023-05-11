Козлова (Мошкова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Мошкова) Ольга

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.07.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842

Отец: Мошковъ Корнила

Мать: Мошкова Гликерия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1860

Муж: Козловъ Кононъ

Рождение ребёнка
06.01.1861

Сын: Козловъ Георгий

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1863

Сын: Козловъ Федоръ

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1864

Дочь: Гудомарова Елена

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1867

Сын: Козловъ Иванъ

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1869

Сын: Козловъ Алексей

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1871

Сын: Козловъ Степанъ

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1874

Дочь: Козлова Александра

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
ГАОО, Ф.173,оп.16, д.1189
Рождение ребёнка
19.11.1875

Сын: Козловъ Григорий

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1884

Сын: Козловъ Василий

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловъ Иванъ

Отец ребёнка: Козловъ Кононъ

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