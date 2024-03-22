Козловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения27.03.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1867
Отец: Козловъ Кононъ
Мать: Козлова Ольга
Рождение ребёнка
30.11.1892
Сын: Козловъ Александръ
Мать ребёнка: Козлова Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
24.05.1895
Сын: Козловъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Козлова Ирина Дмитриева
хуторъ Нофо-Троицкій, 4-й Усергановской волости
Рождение ребёнка
17.08.1901
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Козлова Ирина Дмитриева
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
24.08.1907
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Афиногенова
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
22.03.1912
Сын: Козловъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Афиногенова
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
01.08.1914
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Афиногенова
хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ирина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно