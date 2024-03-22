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Козловъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.03.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1867

Отец: Козловъ Кононъ

Мать: Козлова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1892

Сын: Козловъ Александръ

Мать ребёнка: Козлова Ирина Дмитриева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1895

Сын: Козловъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Козлова Ирина Дмитриева

хуторъ Нофо-Троицкій, 4-й Усергановской волости
Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Козлова Ирина Дмитриева

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
24.08.1907

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Афиногенова

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
22.03.1912

Сын: Козловъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Афиногенова

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
01.08.1914

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Афиногенова

хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ирина Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Стефанида Афиногенова

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