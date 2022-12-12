Апрелов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпрелов Иван Николаевич

Апрелов Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апрелов Николай

Мать: Апрелова Ефросинья

Рождение ребёнка
10.03.1932

Сын: Апрелов Эдуард Иванович

Мать ребёнка: Апрелова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
07.12.1937

Дочь: Лагузова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Апрелова Евдокия Георгиевна

Смерть
1943
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Вязьма, Смоленская область, братская могила
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close