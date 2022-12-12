Апрелов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Апрелов Николай
Мать: Апрелова Ефросинья
Рождение ребёнка
10.03.1932
Мать ребёнка: Апрелова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
07.12.1937
Дочь: Лагузова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Апрелова Евдокия Георгиевна
Смерть
1943
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Вязьма, Смоленская область, братская могила