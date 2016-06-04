Лагузова (Апрелова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагузова (Апрелова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1937

Дата смерти

04.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937

Отец: Апрелов Иван Николаевич

Мать: Апрелова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
31.08.1960

Дочь: Смирнова Галина Станиславовна

Отец ребёнка: Лагузов Станислав Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.08.1966

Сын: Лагузов Игорь Станиславович

Отец ребёнка: Лагузов Станислав Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагузов Станислав Сергеевич

Смерть
04.06.2016
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похоронена на кладбище села Толбухина Ярославской области
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