Лагузова (Апрелова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1937
Дата смерти04.06.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937
Рождение ребёнка
31.08.1960
Дочь: Смирнова Галина Станиславовна
Отец ребёнка: Лагузов Станислав Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.1966
Сын: Лагузов Игорь Станиславович
Отец ребёнка: Лагузов Станислав Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2016
Похоронена на кладбище села Толбухина Ярославской области