Бахтегараева Фирая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтегараева Фирая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтегараев Рафис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтегараев Рафис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтегараев Рафис

Смерть
Неизвестно
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