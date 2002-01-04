Бахтегараев Рафис Давлетгараевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1941
Дата смерти04.01.2002
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахтегараева Фирия Шамиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1964
Сын: Бахтегараев Радик Рафисович
Мать ребёнка: Бахтегараева Фирия Шамиловна
Смерть
04.01.2002