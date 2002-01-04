Бахтегараев Рафис Давлетгараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтегараев Рафис Давлетгараевич

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.01.1941

Дата смерти

04.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1941

Отец: Бахтегараев Давлетгарай

Мать: Бахтегараева Хоббениса Солтановна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахтегараева Фирия Шамиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтегараева Фирия Шамиловна

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1964

Сын: Бахтегараев Радик Рафисович

Мать ребёнка: Бахтегараева Фирия Шамиловна

Смерть
04.01.2002
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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