Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Перфурин Иван Елфимович
Мать: Мария Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Яков Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Андриян Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Никон Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
17.02.1737
Сын: Архип Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кузьма Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
13.07.1739
Сын: Архип Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Максим Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна
Смерть
Неизвестно