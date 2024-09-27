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Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Перфурин Иван Елфимович

Мать: Мария Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Яков Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Андриян Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Никон Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
17.02.1737

Сын: Архип Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
13.07.1739

Сын: Архип Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Максим Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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