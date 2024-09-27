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Перфурин Иван Елфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Перфурин Елфим Максимович

Мать: Прасковья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Мария Архиповна

Рождение ребёнка
1706

Сын: Емельян Иванович

Мать ребёнка: Мария Архиповна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Мария Архиповна

Смерть
Неизвестно

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