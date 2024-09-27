Перфурин Иван Елфимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Перфурин Елфим Максимович
Мать: Прасковья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1702
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Емельян Иванович
Мать ребёнка: Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Мария Архиповна
Смерть
Неизвестно