Мария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Перфурин Иван Елфимович
Рождение ребёнка
1706
Сын: Емельян Иванович
Отец ребёнка: Перфурин Иван Елфимович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Перфурин Иван Елфимович
Смерть
Неизвестно