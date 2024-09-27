Мария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Архиповна

Мария Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфурин Иван Елфимович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Перфурин Иван Елфимович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Емельян Иванович

Отец ребёнка: Перфурин Иван Елфимович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Перфурин Иван Елфимович

Смерть
Неизвестно

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