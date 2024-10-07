Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1722

Сын: Яков Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1726

Сын: Андриян Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Никон Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1737

Сын: Архип Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1739

Сын: Архип Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Максим Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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