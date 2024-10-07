Евдокия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Яков Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Андриян Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Никон Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1737
Сын: Архип Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кузьма Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1739
Сын: Архип Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Максим Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Смерть
Неизвестно