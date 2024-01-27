Ильина (Mendrin Миндрина) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Mendrin Миндрин Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ильин Абрам Павлович
Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галюга Аришина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ильин Яков Павлович
Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Королева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич
г. Рустави
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Матряшина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно