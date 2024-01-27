Ильина (Mendrin Миндрина) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Mendrin Миндрина) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Mendrin Миндрин Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ильин Абрам Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галюга Аришина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ильин Яков Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Королева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич

г. Рустави
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Матряшина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Ильин Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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